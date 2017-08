La Sampdoria resta sempre vigile in entrata, a maggior ragione dopo il vertice andato in scena ieri nel post partita e che ha visto protagonisti Giampaolo, Romei, Ferrero, Osti e Pradè. Lo stesso Pradè ha poi dichiarato che gli uomini mercato blucerchiati sono "Consci di quello che manca alla rosa" e che "nei prossimi giorni potrebbero esserci evoluzioni rapidissime". Ad esempio, ai blucerchiati manca il quarto difensore centrale. E oltre a Mikulic, che potrebbe arrivare dall'Hajduk Spalato ma non per essere impiegato da subito, la Samp segue due profili del Napoli, Tonelli e Chiriches.



I blucerchiati prima dovranno attendere che Sarri dia il via libera alla cessione di uno dei due giocatori. A differenza di quanto circolato in questi giorni però non sarebbe quello di Tonelli il primo nome sulla lista, bensì quello di Chiriches. Sul centrale italiano secondo Il Secolo XIX persisterebbero ancora alcune perplessità che invece da Corte Lambruschini non si pongono in merito al 'collega' rumeno. Bisognerà però mediare con il Napoli, che si sta interessando a Schick e con cui la Samp ha già intrapreso una trattativa per Duvan Zapata.