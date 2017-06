La Sampdoria dalla giornata di oggi trarrà parecchie conclusioni per quanto riguarda il suo mercato, in entrata e in uscita. La spedizione milanese della dirigenza blucerchiata sembra destinata a rivelarsi molto proficua, perchè sono tante le trattative imbastite da Ferrero, Romei e Pradè. In particolare quest'ultimo oggi sarebbe stato protagonista di un fitto colloquio con Davide Lippi, agente di Gianluca Caprari.



Secondo gianlucadimarzio.com il dirigente doriano e il procuratore si sarebbero incontrati per discutere di un eventuale trasferimento dell'ex Pescara alla corte di Giampaolo. L'Inter, ormai è noto, valuta di inserire il suo cartellino nella trattativa per Skriniar. La Samp dal canto suo apprezza molto Caprari, e anche se la trattativa è ancora lontana dalla chiusura il fatto che si sia già iniziato a discutere del contratto del giocatore fa capire quale sia l'interesse di Ferrero e Romei per l'attaccante classe 1993.