L'esperimento di Daniele Pradè alla Sampdoria sembra essere decisamente riuscito. Quando è arrivato a Genova, nello scorso inverno, il responsabile dell'area tecnica aveva firmato un contratto soltanto per pochi mesi. Scadenza il 30 giugno, perchè "io e la Samp dobbiamo conoscerci, annusarci, capirci". Lo aveva detto lo stesso Pradè, che ora però sembra pronto a rinnovare il suo contratto. Con l'obiettivo di rimanere a Genova - città che apprezza anche dal punto di vista ambientale - più tempo possibile.



Per questo motivo secondo l'edizione locale de La Repubblica il dirigente questa settimana avrebbe in programma un incontro con il numero uno blucerchiato Ferrero e l'avvocato Antonio Romei, per rinnovare e prolungare il suo accordo con Corte Lambruschini. Oltretutto, la possibile decadenza di Ferrero da presidente della Sampdoria potrebbe aprire anche nuovi scenari a Pradè, che potrebbe persino essere nominato vice presidente del Doria.