La Sampdoria ieri è stata molto impegnata sul fronte delle attività sociali. Da una parte c'erano Viviano, Quagliarella e Verre impegnati in una serata di beneficenza, mentre il responsabile dell'Area Tecnica Daniele Pradè si è recato dalla parte opposta di Genova. Il dirigente blucerchiato ha fatto visita alla Nazionale Italiana Amputati, che sta preparando proprio nel capoluogo ligure - all'interno del progetto 'Lo Sport per tutti' - i Mondiali in programma quest'estate in Messico.



Pradè ha portato il videomessaggio del presidente Ferrero, a cui hanno fatto eco le sue dichiarazioni: "Questi ragazzi ci porteranno al Mondiale, quindi da direttore parlerò molto chiaro alla squadra. Testa alta, petto in fuori e tanti sacrifici: sono sicuro che ci faranno fare una bellissima figura" riporta Sampnews24.com.



Pradè ha poi parlato della sconfitta subita dalla Samp a Milano: "Potevamo fare di più, ma abbiamo perso contro una squadra che ha fatto una grande prestazione e che, ad inizio anno, partiva con ambizioni ben diverse. Se a questo punto della stagione abbiamo gli stessi punti con altri 39 in palio, vuol dire che la Samp sta facendo bene. Cercheremo di aggiustare certi errori e di riscattarci già da domenica. Viviamo partita dopo partita con grande leggerezza, poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati"



La chiusura dell'intervento di Pradè è dedicata in maniera scherzosa a Fabio Quagliarella, che nell'ultima partita non ha trovato il gol: "E’ importantissimo per noi, un esempio per la voglia che trasmette. Ma sono arrabbiato con lui – scherza il dirigente – perché domenica non ha segnato. Deve fare almeno un gol a partita per fare il suo dovere, quindi contro l’Udinese ne dovrà segnare due".