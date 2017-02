Per come è maturato, il pareggio del Barbera tra Palermo e Sampdoria sorride maggiormente ai blucerchiati. Va detto però che la gara disputata dagli uomini di Giampaolo, dal punto di vista della prestazione, non è stata tra le migliori in stagione. Così come all'andata, anche ieri i doriani hanno faticato contro un Palermo più volitivo e aggressivo.



"Oggi di buono abbiamo ottenuto questo punto, ma al contrario di altre occasioni non siamo stati esaltanti dal punto di vista del gioco" conferma infatti il direttore sportivo della Sampdoria Daniele Pradè. "Queste partite ci fanno vedere più chiaro il futuro, perché mettono in luce i nostri punti di forza, ma anche le nostre debolezze" prosegue il responsabile dell'Area Tecnica doriana. "Con le grandi facciamo ottime prestazioni - conclude Pradè - con quelle di livello inferiore fatichiamo: dobbiamo crescere sotto questo punto di vista".