Il responsabile dell’area tecnica della Sampdoria Daniele Pradé è intervenuto in zona mista per commentare il 2-2 contro il Torino: "Il gol di Zapata è arrivato dopo venti secondi, un amore sbocciato immediatamente. La Sampdoria oggi ha fatto un’ottima gara contro una squadra che è molto forte, una formazione di primissimo livello che ha ambizioni importanti. Se il Toro fallisce l’accesso all’Europa League, non può essere una stagione felice per il club piemontese, perciò questo ci fa capire che anche noi siamo una squadra importante che può essere competitiva con tutti. Noi ci siamo detti che dobbiamo essere competitivi. Non dobbiamo mai partire battuti e giocarci alla pari tutte le gare, poi il campo è quello che deciderà e sentenzierà. Il lavoro, il sacrificio e le scelte che abbiamo fatto, io spero che ci portino a giocare tutte le gare alla pari".