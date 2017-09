Nell'inizio di stagione della Sampdoria, molti si sono fatti impressionare dalla personalità di Torreira, dai gol di Zapata e Quagliarella, o dalle giocate di Gaston Ramirez. C'è un giocatore però che in maniera più silenziosa si sta ritagliando uno spazio e una considerazione sempre maggiori tra le fila blucerchiate: Dennis Praet, dopo un anno di adattamento fisiologico al calcio italiano, finalmente convince. Anche da mezz'ala, il ruolo che Giampaolo gli ha cucito addosso.



Eppure in estate molte società lo hanno seguito, in particolare Everton e Newcastle: "Non volevo andare via. Speravo che cambiasse qualcosa relativamente alla mia posizione all’interno della squadra, magari venendo spostato un po' più avanti, ma ora sto bene così, anche nel nuovo ruolo" ha spiegato lo stesso Praet al quotidiano belga Humo. "Durante la scorsa stagione è cresciuto tanto l'affetto nei confronti della Sampdoria. Il presidente? E' una persona speciale, sono felice dell'approccio che ha con i giocatori, è molto affettuoso. Questa è una grossa differenza rispetto all’Anderlecht".



Relativamente al mercato, Praet rivela di non aver mai parlato con le società interessate: "Sicuramente sono giunte alcune proposte alla Sampdoria da parte di determinati club. Ma fino a che non c'è l'accordo tra le società, noi non ne discutiamo nemmeno. La Premier? Non posso fare confronti, non ho mai giocato in Inghilterra (ride, ndr). Forse c'è un po' troppa concorrenza, ma sono sicuramente aperto ad un'esperienza lì. Sono molto grato alla Sampdoria - conclude il trequartista belga - e vorrei ricambiare tanto, non solo con reti o assist, ma mi piacerebbe farlo diventando un leader, voglio essere un giocatore importante per i blucerchiati". La strada, per il momento, sembra decisamente quella giusta.