Nella Sampdoria, da qualche anno, fioriscono grandi difensori. L'ultimo, in ordine cronologico, era stato un certo Shkrodan Mustafi, Campione del Mondo con la Germania e ora all'Arsenal. In rampa di lancio, però, c'è un nuovo centrale: si chiama Milan Skriniar e in tanti gli hanno messo gli occhi addosso.



Con la Sampdoria, dopo un inizio complesso, il difensore slovacco si è preso la ribalta: fisico imponente, tenace e duro, per gli attaccanti non è un cliente facile. Ora oltretutto il giocatore classe 1995 si è pure messo ad impostare l'azione dalle retrovie, con il pubblico del Ferraris che lo ha già adottato. E mentre gli osservatori fanno la fila per venirlo a vedere (domenica c'era il WBA con il suo manager Pulis) la Sampdoria riflette sul modo migliore per blindarlo, assicurandosi una futura corposa plusvalenza.



Skriniar è arrivato a gennaio dello scorso anno dallo Zilina per una cifra vicina al milione di euro. Ora vale decisamente di più. Quanto? Almeno quindi volte tanto, questa la valutazione che ne fa il club di Corte Lambruschini. Tanto è vero che la Samp secondo Tuttosport starebbe lavorando per prolungare il suo contratto (in scadenza nel 2020), aumentando l'ingaggio e inserendo anche l'ormai celebre clausola rescissoria. La cifra? Circa 15 milioni di euro per portarsi a casa lo slovacco, già titolare della sua nazionale.