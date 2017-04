Trattenere ancora per la prossima stagione Patrik Schick è diventato prioritario per la Sampdoria. Anche perchè da subentrante l'attaccante ceco ha dimostrato di poter essere determinante, e pure lunedì sera contro l'Inter ha trovato - partendo titolare questa volta - la zampata vincente per l'1-1 doriano.



Con l'assenza di Muriel, gli spazi per l'ex Sparta Praga crescono a dismisura.E di pari passo aumentano anche le società interessate al giocatore. Per Schick, insomma, c'è la fila tra Italia e Europa. La Samp, però, non vuole assolutamente farselo scippare. Ecco perchè da Corte Lambruschini sarebbero al lavoro in modo tale da blindare la sua permanenza a Genova.



PRADE' E UN NUOVO CONTRATTO - Le dichiarazioni del dirigente blucerchiato Daniele Pradè in merito al futuro di Schick sono state già molto chiare: "Al 99% Schick rimane, stiamo valutando se alzare la clausola". DIchiarazioni che vanno a braccetto con quelle rilasciate da Ferrero dopo Inter-Samp: "Schick non lo vendo", ha detto il patron doriano.



Ecco allora che la Sampdoria in questi giorni sarebbe al lavoro con l'entourage del calciatore: l'obiettivo secondo La Gazzetta dello Sport è quello di alzare il suo ingaggio (al momento è fermo a circa 300.000 euro a stagione) e contestualmente aumentare anche la sua clausola rescissoria. I presupposti per una fumata bianca però sembrano esserci tutti, anche perchè sia lo stesso Schick che il suo agente hanno a più riprese espresso la volontà di rimanere almeno per un'ulteriore stagione a Genova, così da far maturare ancora il giovane attaccante.