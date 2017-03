Come all'andata, così al ritorno: per la seconda volta in stagione Christian Puggioni affronterà la Juventus indossando la maglia del cuore, quella della sua Sampdoria. La squalifica di Viviano, diffidiato e ammonito nel derby, permetterà al numero uno doriano di affrontare la squadra più blasonata e forte della Serie A.



Davanti si troverà un certo Higuain, di certo non l'ultimo arrivato. Puggioni, però, non pensa al 'nome' del suo avversario: "Sarà una partita contro la squadra più forte in Italia, e che recentemente è entrata anche a far parte dell'elite del calcio europeo" ha detto il portiere a Sky Sport "A Higuain non ci penso, in questo momento noi ci concentriamo solo sul nostro lavoro di squadra".



Una squadra che, per inciso, sta togliendo delle soddisfazioni importanti ai suoi tifosi: "La Juve si troverà di fronte una Samp che sta facendo molto bene" avvisa Puggioni. "La nostra è una formazione che cerca costantemente di migliorarsi e di crescere, facendo maturare e svezzando giocatori giovani". Contro la Juve, la Samp è attesa da un'altra tappa di questo cammino. Forse la più dura della stagione.