Ancora un gol per Fabio Quagliarella, protagonista nel 2-2 della sua Sampdoria contro il Torino. Ecco le sue parole a Sky Sport a fine partita: "Non ho esultato come faccio sempre contro le mie ex squadre, specie se si tratta del Torino. I tifosi possono pensare quello che vogliono, io qui ho dato tutto, facendo anche vincere un derby dopo 20 anni, ma il calcio è così. Da parte mia ci sarà sempre rispetto per il popolo e per la maglia granata. Davanti tra Caprari, Zapata e me c'è una bella concorrenza, giusto così. Bisogna continuare su questa strada".