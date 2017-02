Il gol del pareggio, le lacrime, e la liberazione dopo una brutta storia di persecuzione: la domenica di Fabio Quagliarella, coincisa con il pareggio della Sampdoria contro il Cagliari, è stata un'altalena di emozioni.



Una giornata da non dimenticare, a maggior ragione perchè oggi il numero 27 doriano è stato premiato dallo Sport Club Sampierdarena. Ai margini dell'evento, Quagliarella si è concesso alla stampa genovese presente: "Ringrazio di cuore i tifosi per questo premio. Questi sono momenti belli e importanti perché vengono consegnati dai tifosi che vedono e apprezzano ciò che si fa in campo. Domenica poi è anche arrivato il gol con fascia da capitano" ha detto l'attaccante blucerchiato, come riporta Sampdorianews.net.



"Sono tornato veramente con piacere. I tifosi della Samp non mi hanno mai fatto mancare il sostegno anche quando ero in altre squadre" continua Quagliarella. "Sono tornato con lo stesso entusiasmo. I giovani della Samp? Sono giocatori di prospettiva molto forti. Il tempo è dalla loro parte e io cerco di dargli una grossa mano. Ho militato in grandi club e so cosa vogliono per arrivare a certi livelli".



Hai detto a Muriel e Schick di rimanere?

"Si quello gliel'ho sempre detto. Questo è l'ambiente ideale sia per chi è vecchietto e chi è giovane. E' un bell'ambiente con una tifoseria caldissima. Domenica sarà difficile perché per loro ogni partita può essere quella della svolta e noi dobbiamo essere bravi. Dobbiamo giocare come ci dice il mister, poi gli episodi fanno la differenza nel bene e nel male".