L'attaccante della Sampdoria Fabio Quagliarella presenta a Premium Sport il prossimo impegno di campionato, il derby contro il Genoa: "Ci arriviamo con grande serenità ma sappiamo che il derby è una partita a sé, non conta la classifica in un match così. Il derby resetta tutto, saranno 90 minuti di battaglia. Dovremo fare una grande partita per provare a vincerlo e dovremo tirare fuori ancora di più rispetto a quello che stiamo facendo adesso. Un gol contro il Genoa? Sarebbe fantastico, speriamo che Muriel ricambi l'assist che gli ho fatto all’andata. A parte gli scherzi, l’importante è essere decisivi per la squadra: questo è sempre stato il mio obiettivo".