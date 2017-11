Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, si prepara alla sfida da grande ex contro la Juventus. "Mi sembra di risentire Buffon: 'Quagliaré,t u sì ‘o cchiù forte'. Io sono un libro aperto, se sono giù lo vedi subito, ma poi devi anche sapere cosa fare: Gigi mi diceva due cose in napoletano, mi abbracciava e valeva più di mille parole", racconta il bomber blucerchiato a La Gazzetta dello Sport: "Lui è così, comunica con i suoi sorrisi, e ha un’intelligenza superiore: gli chiedevo 'Che pensi di questa cosa?' e me la faceva vedere da tutta un’altra prospettiva, mi faceva cambiare idea. Domani toccherà a me consolarlo? Con un abbraccio, come faceva lui con me, cercherò di trasmettergli quello che ho provato lunedì vedendo la sua intervista. E gli dirò grazie per quanto ha fatto per il calcio italiano. E' il mio modello di highlander. Ho 34 anni, ma voglio giocare come Gigi finché mi sento bene".