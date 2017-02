Intervistato da Milan Tv, l'attaccante della Sampdoria, Fabio Quagliarella, ha parlato della sfida che vedrà i blucerchiati impegnati a San Siro: "Ambizioni?Abbiamo sempre affrontato tutte le partite in trasferta con l’ambizione di giocarcela, sappiamo che il Milan è molto organizzato e ha giocatori di qualità per noi è un bel test. Dobbiamo migliorare i punti in trasferta che non rispecchiano quelli fatti in casa. I Giovani? Faccio il tifo per Donnarumma è un calciatore straordinario e mio compaesano, ogni partita che lo vedo è sempre più forte. A San Siro per portare a casa il massimo? Sicuramente, come abbiamo sempre fatto”.