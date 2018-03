Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa dai suoi contro l'Inter per 5-0.



SULLA PARTITA - "Oggi per noi doveva essere la partita del riscatto, così non è stato, abbiamo fatto un’altra brutta partita. C’è solo da stare zitti e chiedere scusa ai tifosi e alla società. Va bene perdere, ci può stare contro l’Inter, ma non così. Il risultato fa male, dobbiamo resettare e ripartire. Non ci aspettavamo di perdere a Crotone con quel passivo, idem oggi. C’è qualcosa che si è bloccato, dobbiamo capire cos’è. Va rispettata la maglia e va salvata la dignità.

Quelli che vanno in Nazionale dovranno calarsi subito nel campionato, idem noi che restiamo qui a lavorare".



APPLAUSI TIFOSI - "Assolutamente sì, loro hanno dato un segnale oggi molto importante, hanno cantato fino al 90’ con quel risultato, credo che siamo in debito. Dobbiamo farci un bell’esame di coscienza, loro non ci hanno mai fatto mancare il loro apporto. Dobbiamo capire dove abbiamo sbagliato, in queste situazioni vengono fuori quelli che hanno i famosi attributi".



SULLA SOSTA - "Farci quindici giorni così non è bello, quindi non so se sia piacevole la sosta. Faccio fatica a rispondere".