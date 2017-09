Settembre tempo di bilanci, e tempo di analisi. Ce n'è una, molto interessante, che riguarda la Sampdoria e che non potrà che fare piacere ai tifosi blucerchiati. A stilarla è stato il Cies, l'osservatorio sugli studi del calcio della prestigiosa Università svizzera di Neuchatel che collabora con Fifa e Uefa. Il report diramato in questi giorni analizzava i cinque maggiori campionati d'Europa dal punto di vista della differenza degli investimenti fatti tra la finestra estiva 2016 e quella 2017 in cartellini dei giocatori per allestire le due squadre.



Secondo l'analisi del Cies il valore della formazione doriana è salito di 39 milioni dal 2016 ad oggi, attestandosi a 177 milioni. Una differenza che 'vale' il 38° posto assoluto tra i 5 campionati principali, davanti ad esempio al Lione o all'Amburgo, a soli 3 milioni di distanza dal Marsiglia e a 6 in meno dello Schalke 04. Il Secolo XIX propone però anche un'interessante chiave di lettura: se si prende in considerazione soltanto il campionato italiano, la Sampdoria è settima. Ossia la posizione che è anche il sogno - neppure troppo segreto - di tifosi e proprietà. Davanti alla Samp ci sono infatti solo Juventus, Milan, Roma, Inter, Napoli e Lazio. La Fiorentina, secondo lo studio del Cies, è 41° a livello mondiale e vale 106 milioni, il Torino 44°.



Lo stesso Cies, qualche settimana fa, aveva stilato una classifica relativa alle plusvalenze. Una graduatoria di cui Samp e Fiorentina erano regine assolute: 5° assolute in Europa, di meglio avevano fatto soltanto Monaco, Borussia Dortmund, Lione e Real Madrid. Merito delle cessioni record di Skriniar, Bruno Fernandes, Schick e Muriel, che garantiranno un futuro solido dal punto di vista economico al club. Certo, i numeri nel calcio vogliono dire poco. Men che meno gli studi statistici. Ma un sorriso, alla Samp, possono strapparlo.