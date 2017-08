Ora si può dire ufficialmente: Gaston Ramirez è un giocatore della Sampdoria. Dopo una trattativa condotta in sordina, e durata 20 giorni, il giocatore ieri è atterrato in Italia. Visite mediche a Genova poi via, verso Roma, dove questa mattina nello studio dell'avvocato Romei il trequartista ha firmato il contratto che lo legherà al club blucerchiato.



Le immagini, raccolte da Sky Sport, mostrano Ramirez in compagnia di Ferrero, Pradè e dello stesso Romei mentre fa il suo ingresso nello studio dell'avvocato per sottoscrivere il quadriennale con la Samp. Al Middlesbrough andranno 9 milioni più ulteriori due milioni di bonus. E Ramirez è pronto per una nuova avventura. Ovviamente in blucerchiato.