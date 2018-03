La Sampdoria si gode il recupero di Gaston Ramirez. La distorsione accusata alla caviglia sinistra un paio di settimane fa aveva creato qualche grattacapo a Mister Giampaolo, che temeva di aver perso il trequartista uruguaiano in un momento piuttosto delicato della stagione. In effetti, Ramirez avrebbe dovuto saltare il match con l'Atalanta. Il rinvio della gara di Bergamo ha consentito al calciatore ex Bologna di recuperare con maggiore calma, tanto è vero che già ieri il numero 90 blucerchiato è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Dal Mugnaini come è ovvio trapela un cauto ottimismo, anche se le condizioni di Ramirez verranno valutate ulteriormente nel corso degli allenamenti di oggi e di domani.



Per Giampaolo Ramirez è un giocatore insostituibile, ed è probabile che l'allenatore doriano lo utilizzi contro il Crotone. Olltretutto lo stesso trequartista è particolarmente desideroso di mettersi in mostra, considerando anche la recente convocazione che gli è stata recapitata da Tabarez con la nazionale uruguaiana. Se invece Ramirez non dovesse farcela, è pronto Caprari a prendere il suo posto. Chi non sarà sicuramente del match invece è Bartosz Bereszynski. Il terzino polacco non è ancora tornato ad allenarsi con la squadra, e verrà sostituito da Jacopo Sala, anche lui al rientro dopo un infortunio.