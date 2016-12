Non sono soddisfatti i tifosi della Sampdoria per la prestazione di Verona con il Chievo, e non può esserlo nemmeno il capitano doriano Vasco Regini. Anche perchè il Doria ha di fatto regalato un tempo ai gialloblù, un po' come era successo già contro la Lazio una settimana fa.



Il laterale della formazione di Giampaolo, comunque, ha voluto commentare la sconfitta blucerchiata, mettendo la faccia davanti alle telecamere di Samp Tv: "Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita equilibrata perchè loro in casa sono una squadra tosta ed era un campo difficile" ammette il giocatore. "Anche noi siamo una squadra che puà dare fastidio a tutti se interpretiamo bene la gara. Ci abbiamo messo del nostro perchè abbiamo commesso due leggerezze che ci sono costati due gol e quindi poi l'equilibrio si è spezzato. Siamo stati costretti a rincorrere e abbiamo cercato di rimettere in piedi la partita contro questo Chievo che credo abbia la 3° difesa. Ci abbiamo provato trovando ancora una volta il gol nel finale quando ormai era troppo tardi".



Il rammarico, per la Sampdoria, è tanto: "Io ma anche i miei compagni giocheremmo domani, abbiamo voglia di rivalsa" confessa Regini. "Non fa mai piacere perdere due partite consecutive. Abbiamo giovedì l'occasione davanti al nostro pubblico a casa nostra e dobbiamo sfruttarla. Vogliamo chiudere bene - conclude il capitano doriano, come riporta Sampdorianews.net- è l'ultima partita prima della sosta quindi ha un'importanza elevata e la dobbiamo interpretare alla grande".