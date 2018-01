Nella lista degli 'scontenti' dellarientra anche. Il trequartista argentino è diventato ormai la terza scelta per agire da rifinitore alle spalle delle due punte: prima di lui vengono Ramirez, e pure Caprari adattato al ruolo. Anche per questo motivo l'ex Inter starebbe valutando insieme ai blucerchiati la possibilità di una cessione. Come per Dodò, però, anche la situazione di Alvarez è ben lontana da una soluzione.A differenza del terzino brasiliano, l'argentino ha ancora parecchio mercato. Ricky Alvarez piace in Argentina e in Messico, ma pure in Liga e in Grecia. A frenare le pretendenti, almeno per il momento, c'è il contratto del giocatore: il trequartista guadagna circadi euro a stagione, una cifra che poche società possono accollarsi in questo momento. Oltretutto il suo contratto con la Sampdoria scadrà soltanto a giugno 2019, e Alvarez difficilmente rinuncerà a quanto dovuto. Secondo Il Secolo XIX però il numero 11 blucerchiato potrebbe valutare di accettare un contratto più lungo - almeno triennale - su cui spalmare l'attuale stipendio. In quel caso, Alvarez potrebbe, magari per riportare in Sudamerica la famiglia.