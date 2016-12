Pace fatta a Bogliasco, stretta di mano tra Giampaolo e Matias Silvestre, e Sampdoria che ritrova il suo pilastro difensivo: filtrano buone notizie dal Mugnaini dopo l'incontro di ieri mattina tra il centrale argentino e il tecnico blucerchiato, dopo la non-convocazione di domenica per la partita con il Chievo.



Un atteggiamento sbagliato nell'allenamento del venerdì, qualcosa che non è piaciuto al mister doriano; questo il motivo alla base dell'esclusione di Silvestre dall'elenco dei convocati in occasione della gara con i gialloblù. Una punizione che sa tanto di mercato perchè Silvestre, che ha un contratto da 1,2 milioni a stagione sino a giugno, vuole conoscere il suo futuro. E ha fretta di chiarire e di capire la volontà di Corte Lambruschini. Anche perchè sono parecchie le società - anche estere - a cui può far gola l'ex Inter e Milan. Tra esse non ci sarebbe però il Torino, almeno secondo Il Secolo XIX. Mihajlovic non sarebbe poi così 'fissato' su Silvestre, e avrebbe chiesto a Cairo profili diversi per la difesa.



Il caso Silvestre, comunque, sembra ormai ampiamente rientrato. Il centrale sarà ancora titolare contro l'Udinese, mentre la Samp valuta una proposta contrattuale adeguata: è probabile che Romei e Ferrero gli offrano un biennale, a cifre però più basse rispetto a quelle attuali.