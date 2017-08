La Sampdoria e Dennis Praet proseguiranno insieme il loro percorso, nonostante il forte interesse del Newcastle per il centrocampista belga classe 1994. Il nome del giocatore ex Anderlecht era finito in cima alla lista dei Magpies, tanto è vero che domenica al Ferraris era presente il ds degli inglesi per seguire dal vivo la partita di Praet. Una prestazione, quella del blucerchiato, che aveva impressionato il dirigente convincendolo a presentare un'offerta davvero corposa.Il Newcastle aveva messo sul piattodi bonus facilmente raggiungibili per assicurarsi il suo cartellino. Come già anticipato ieri da CalcioMercato.com, però, la permanenza di Praet a Genova diventa sempre più probabile. Secondo Il Secolo XIX la Sampdoria avrebbe rispedito al mittente la proposta bianconera, anche perchè Giampaolo ha dimostrato di voler puntare in maniera decisa sul giocatore - impiegato come mezz'ala - per questa stagione.