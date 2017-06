Anche Luis Muriel ha cominciato a far parlare di sé in chiave mercato. Il centravanti della Sampdoria, sino ad oggi, era stato soltanto oggetto di qualche timido accostamento, ma nessuna società in particolare aveva provato a strappare il giocatore ai blucerchiati. Almeno sino a ieri, quando è sceso in campo il Valencia.



Il club spagnolo, tramite il procuratore del centravanti colombiano Alessandro Lucci, ha presentato a Corte Lambruschini un'offerta da 15 milioni di euro per Muriel. Gli spagnoli pensavano di riuscire a convincere Ferrero con una cifra di poco superiore alla metà della clausola rescissoria (28 milioni) approfittando anche del recente infortunio di Muriel. La proposta però è stata puntualmente rigettata dalla Samp, che non vuole svendere il suo gioiello. Muriel, secondo l'edizione genovese de La Repubblica, è sul mercato ma alla giusta cifra.



In Italia invece l'unica società che avrebbe realmente vagliato la possibilità di prelevare il numero 9 doriano è stata l'Inter, che ha approfittato dei tanti incontri tra Ausilio e Romei per informarsi sull'attaccante. Oltretutto gli ottimi rapporti tra le società potrebbero facilitare i negoziati. I nerazzurri avrebbero fatto sapere alla Samp di non essere disposti a mettere sul piatto l'intera cifra: prima di ipotizzare una trattativa però bisognerà capire se Spalletti darà l'assenso all'operazione, e quale potrebbe essere la reale proposta nerazzurra.