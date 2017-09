Torna a lavorare la Sampdoria, dopo aver sfruttato lo strano week end di 'riposo' per una partitella in famiglia. Appuntamento in mattinata al 'Mugnaini' di Bogliasco dove la truppa blucerchiata si è ritrovata per preparare la trasferta di Torino. All'inizio della sessione, i ragazzi di Giampaolo hanno svolto un test di valutazione morfo-funzionale e di performance. Poi i blucerchiati si sono spostati sul campo, per la parte di attivazione tecnica, possesso palla e partitelle a campo ridotto. Chiusura dedicata a esercizi aerobici a intervalli.



Buone notizie arrivano dal fronte dell'infermeria, perchè Sampdoria.it fa sapere che quasi tutti i giocatori doriani hanno lavorato regolarmente sul campo con il resto del gruppo, a parte Dodò che ha proseguito il proprio iter riabilitativo tra campo e palestra. Per domani, fa sapere Sampdoria.it, mister Giampaolo ha messo in programma una doppia seduta che però sarà preclusa al pubblico, come succede regolarmente nell'ultimo periodo, a causa dei lavori al Mugnaini.