L'avvocato Antonio Romei, braccio destro di Massimo Ferrero alla Sampdoria, parla della prossima gara contro la Fiorentina e di mercato a Radio Bruno Toscana: 'Schick nell’orbita viola? E’ un giocatore della Samp e deve pensare a fare bene a Genova. La partita sarà bellissima secondo me, grazie a come gioca la Fiorentina ma anche la Samp giocherà per vincere. Sarà una sfida che ci aspettiamo piena di spettacolo. Noi abbiamo giocatori importanti, sappiamo che sono ammirati da tante squadre ma speriamo che continuino ad affermarsi qui. Se Gonzalo ci interessa? In questo momento siamo coperti nel reparto difensivo per cui non c’è nessuna possibilità'.