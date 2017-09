E' stato un fine settimana molto strano a livello calcistico per la Sampdoria. Poco pallone, molte polemiche circolate attorno al rinvio con la Roma. A parlare di campo ci ha provato il braccio destro di Ferrero, l'avvocato Antonio Romei, 'lanciando' all'interno di un'intervista rilasciata a Telenord il giocatore forse più atteso della stagione, Dennis Praet: "Sarà il suo anno. Anche Ramirez è fantastico, però ha già un passato, deve ridimostrare quello che ha già dimostrato. In generale però siamo molto soddisfatti di tutti i ragazzi nuovi, anche dal punto di vista dell’approccio mentale e della disponibilità al lavoro. Il nostro allenatore fa proprio del lavoro il suo credo e tutti stanno dando il massimo per apprendere".



Sul rinvio della partita contro la Roma, Romei cerca di smorzare i toni: "Eviterei qualsiasi tipo di polemica, anche per rispetto agli eventi drammatici accaduti a Livorno. Esistono le autorità competenti che devono assumersi delle responsabilità e prendere delle decisioni che capiamo essere non facili. E noi tutti le rispettiamo. L’incolumità dei cittadini viene prima di tutto. Sicuramente da parte nostra c’era un grande desiderio di giocare. La squadra era carica. Volevamo affrontare questa importante sfida nel migliore dei modi. Alla fine abbiamo fatto un’amichevole in famiglia a Bogliasco".



Resta piuttosto difficile individuare la data per il recupero: "Fino a dicembre non c’è possibilità" riporta Il Secolo XIX. "Vediamo magari se spostando la data della Coppa Italia ci riusciamo. Altrimenti andiamo a gennaio, e la settimana libera sarebbe proprio quella della prima di Roma-Sampdoria all’Olimpico. Come fare un’andata e un ritorno immediati".