Un incontro londinese tra Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, e l'avvocato Antonio Romei, plenipotenziario della Sampdoria, non può passare inosservato. Pensare al mercato è inevitabile, così come sono tanti i possibili scenari che si potrebbero aprire tra i due dirigenti.



Sabatini, ai microfoni di Sky Sport, ha inizialmente scherzato riguardo ad uno dei nomi caldi di casa Samp: "Se fossi ancora in carica sarei qui a cena per chiedere Lucas Torreira ai blucerchiati. Devo dire che hanno fatto un buonissimo mercato e portato avanti scelte importanti e giudiziose" ha detto il ds.



Già, Torreira. L'oggetto del desiderio di tante squadre, in primis proprio della Roma, ma anche del Siviglia. L'avvocato Romei, però, ha smorzato gli entusiasmi delle due società: "Nessuno ce l’ha chiesto, Torreira sta bene dov’è. L’idea nostra - continua Romei, come riporta Sampnews24.com - è di proporre un calcio propositivo a tutti i livelli, abbiamo trovato un allenatore adeguato al nostro progetto e continuiamo su questa strada".