La Sampdoria ha puntato in maniera piuttosto decisa Luca Rossettini, centrale difensivo di proprietà del Torino. E' il nome del giocatore classe 1985 il prescelto per il reparto arretrato di mister Giampaolo, che lo conosce già avendolo allenato a Siena. L'intesa tra i club dovrebbe arrivare per una cifra vicina al milione e 800mila euro per il cartellino del calciatore.



A confermare l'esistenza della trattativa è stato lo stesso agente di Rossettini, Leonardo Benelle, che ha rivelato anche un intreccio di mercato legato all'approdo di Paletta in granata: "Attualmente non ci sono grandi sviluppi perché il Torino sta cercando un sostituto" ha detto il procuratore a Sampnews24.com. "Appena lo avrà, l’operazione con la Sampdoria si sbloccherà. Una mia opinione personale? Non dipende né da me né dal giocatore, ma credo che entro la fine della settimana si farà"