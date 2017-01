Non solo mercato estero per la Sampdoria, impegnata a gettare le basi per costruire la squadra del futuro. I blucerchiati guardano anche all'Italia e alla Serie B per rinforzare il loro organico, e per questo motivo si sono iscritti alla corsa per Manuel Lazzari.



Esterno destro di centrocampo, classe 1993, il giocatore è di proprietà della Spal, con cui recentemente ha rinnovato il suo contratto, portando la scadenza al 2019. La Samp segue con attenzione Lazzari, che però vanta anche parecchie società interessate in Serie A. Secondo Alfredo Pedullà anche il Sassuolo e l'Udinese si starebbero muovendo per assicurarsi le prestazioni del calciatore, che in questa stagione ha già racimolato 19 presenze nel campionato cadetto.