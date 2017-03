L'infortunio di Luis Muriel ha aperto un mare di possibilità per Patrik Schick, che pregusta un finale di campionato da titolare nella Sampdoria. Il centravanti ceco scalpita, e proprio per questo motivo ha saltato uno dei due giorni e mezzo di riposo concessi da mister Giampaolo ai blucerchiati. Ieri il giocatore era a Bogliasco - così come Palombo, che ha lavorato sul campo assieme al preparatore Catalano - per sottoporsi a trattamenti fisioterapici.



L'obiettivo è ovviamente quello di recuperare per la sfida con l'Inter, e il fatto che si giochi di lunedì sera secondo Il Secolo XIX aumenta le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto. Giampaolo oggi, alla ripresa degli allenamenti, dovrà valutare le condizioni anche di Torreira e Viviano, per cui comunque non sembra esserci particolare preoccupazione. Se il tecnico doriano dovesse recuperare tutti e tre gli interpreti, è probabile che la formazione non si discosti molto da quella vista con la Juventus. L'osservato speciale, per il momento, resta Schick. Alle sue spalle scalpita anche Budimir, in rete nell'amichevole con il Lugano.