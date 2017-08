Un nuovo indizio, preso singolarmente magari insignificante, ma che nel contesto può significare molto: Patrikè sempre più lontano da Genova, e in particolare dalla. E mentre gli agenti del giocatore pranzano con la Roma , alla ricerca di un accordo nonostante il pressing dell'Inter, emerge un particolare che fa capire quanto Schick sia ormai un ex blucerchiato.In giornata Schick ha, dove ha vissuto per tutta la scorsa stagione, e si è trasferito in un hotel genovese. Il centravanti ceco aspetterà qui la conclusione delle trattative, segno evidente che il futuro del classe 1996 sarà lontano dalla Liguria. Resta solo da capire se Schick cercherà casa a Milano o a Roma, ma questa è un'altra storia...