Poco più di una settimana alla chiusura del calciomercato e un futuro ancora da scrivere per Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria piace a tante squadre, Inter e Roma su tutte, che hanno presentato due offerte diverse ai blucerchiati: come riporta Sky Sport, i nerazzurri propongono un prestito oneroso basso, con un pagamento triennale per l'obbligo di riscatto per una cifra totale di 37 milioni di euro; i giallorossi, invece, propongono cinque milioni per il prestito e 38 milioni in totale, con un pagamento però quadriennale.