Laè alle prese con la situazione legata ai terzini: considerando Regini un difensore centrale, è sulle corsie che il club blucerchiato deve intervenire per consegnare a Giampaolo le alternative chieste per gennaio. Molto del mercato doriano passerà dalla cessione di, deciso ad accettare solo offerte provenienti da squadre di suo gradimento. E in quest'ottica va inserito anche il possibile scambio con il Panathinaikos che porterebbe il brasiliano in Grecia, e Ibarbo a Genova Una volta sistemata la questione Dodò, Osti Romei e Pradè potrebbero affondare per il suo sostituto: e l'obiettivo principale per la fascia secondo Il Secolo XIX ha il nome di Stefano, terzino classe 1993 del. Un profilo, quello del calciatore nato a Roma e cresciuto nelle giovanili giallorosse, già accostato alla Samp in questa sessione di mercato. Sabelli la Serie A l'ha già assaggiata lo scorso campionato con la maglia del Carpi con poca fortuna, e vorrebbe riprovare l'esperienza nel massimo campionato italiano. La meta Sampdoria risulterebbe gradita al calciatore, che è un punto fermo tra le fila biancorosse (16 presenze e 3 assist in stagione).@MontaldoLorenzo