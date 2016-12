La Sampdoria si prepara alle manovre invernali. Al centro dei dubbi di mercato blucerchiati c'è la fascia destra, che potrebbe vivere una vera rivoluzione. In partenza sembra esserci, ormai è chiaro, il giovane Pedro Pereira. Il laterale portoghese è richiesto in particolare dal Benfica, che lo vorrebbe riportare a Lisbona.



La Sampdoria, però, studia già le alternative. E sembra aver individuato in Francesco Zampano del Pescara il sostituto perfetto di Pereira, da utilizzare in alternanza a Sala. Oltretutto, per il terzino classe 1993 si tratterebbe di un 'ritorno alle origini', perchè è nato a Genova ed è cresciuto proprio nel settore giovanile blucerchiato, prima di essere perso alle buste con l'Entella.



C'è anche una pista, suggestiva ma difficile, che conduce a Torino, sponda granata. Lorenzo De Silvestri non sta trovando spazio con continuità, alla Sampdoria lo accoglierebbero a braccia aperte ma per il momento la trattativa pare non essere ancora stata intavolata.