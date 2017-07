Quella che era soltanto un'idea si sta trasformando con il passare del tempo in qualcosa di più per la: trattenere Patrika Genova ancora una stagione, perchè no? Ferrero e Romei ci stanno pensando, tanto è vero che ieri il presidente blucerchiato, accompagnato dal direttore sportivo Carlo Osti, è volato a Praga per incontrare il giocatore e fare il punto sul suo futuro.Futuro che, secondo lo stesso ds blucerchiato, "Dipenderà dalla sua volontà. Se dovesse rimanere, saremmo i primi a essere contenti, e lui lo sa. Adesso ha bisogno di ancora un po’ di tempo per capire bene che cosa fare". Nel frattempo la Samp, stando a Il Secolo XIX, studia un piano per trattenerlo. In caso Schick decidesse di rifiutare le proposte delle varie 'big' interessate (Inter, Psg e la Juve), a Corte Lambruschini hanno pronto un nuovo contratto per il gioiellino ceco. Il Doria potrebbe offrire a Schick un prolungamento fino al, con un corposo adeguamento contrattuale. Il nuovo accordo prevederebbe uno stipendio da circadi euro a stagione più ricchi bonus, legati al numero di reti in campionato.