Niente- e, più in generale, Europa - per Sebastian. Questo è quanto trapela dalle parole del talento argentino di proprietà del River Plate, corteggiato dai blucerchiati che avevano presentato anche un'offerta al club di Buenos Aires per il giocatore. La realtà dei fatti, però, racconta di una trattativa difficile da imbastire (il River chiede parecchi soldi, quasi 14 milioni per il suo gioiello).Va anche tenuto conto della volontà del calciatore. Il cui desiderio, al momento, pare essere quello di finire la stagione al River: "Ho parlato molto con la mia famiglia ed ho deciso diper tutto quello che mi ha dato" ha detto Driussi al quotidiano argentino La Nacion. "Non ho pensato alla mia carriera altrove e per fortuna sono felice della mia scelta, anche perché di offerte concrete non ne ho ricevute".