Daniele Gastaldello è rimasto molto legato alla Sampdoria. E non poteva essere diversamente, considerando le tante battaglie in blucerchiato, vissute in un saliscendi continuo di emozioni. Gastaldello ha vissuto appieno l'epopea blucerchiata, comprese la cavalcata che portò ai preliminari di Champions, la caduta in Serie B e la conseguente risalita. Tante battaglie, poi, il difensore le ha vissute anche da capitano.



Ecco perchè anche oggi che Gastaldello gioca a Brescia, segue comunque con attenzione le vicende del club di Ferrero: "Mi fa molto piacere vedere la Sampdoria giocare così bene, ma soprattutto vincere spesso. Ho dei ricordi splendidi a Genova e le vittorie della Samp le vivo sempre in maniera positiva" ha detto Gastaldello a Primocanale. "Non conosco di persona l’allenatore ma da quello che sentito da persone all’interno della Samp, ne parlano tutti benissimo. Credo che possa veramente fare come l’anno di Delneri, anche se in quel caso le cose non erano andate benissimo nel girone di andata: avevamo svoltato nel girone di ritorno e concluso il campionato alla grande".



La Samp dovrà proseguire con questo trend, specie tra le mura amiche del Ferraris: "Può diventare certamente il punto forte di questa squadra: l’ho vissuto anche da avversario, e non è facile andare a giocare lì" conferma 'Gasta'. "La Sampdoria dovrà sfruttare anche il suo ambiente, che è fantastico: ti lascia lavorare in pace, ma nel contempo ti spinge ogni domenica. La scelta di andare via è stata una scelta di vita" conclude il difensore parlando del suo trasferimento a Bologna. "Io comunque guardo sempre avanti e non indietro e in quel momento per me e la mia famiglia era la cosa giusta da fare"