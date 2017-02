Terminato il mercato, è tempo di bilanci in casa Sampdoria. E la dirigenza blucerchiata, nella figura del suo direttore generale Daniele Pradè, sembra essere molto felice delle operazioni concluse, in particolare per quanto riguarda le manovre in entrata: "Siamo soddisfatti del nostro mercato. E’ partito Pedro Pereira, che voleva tornare nel suo Paese, ma siamo felici perché abbiamo preso Bereszyński, un ragazzo del ’92 molto interessante che fa già parte della Nazionale polacca, uno che ha il senso del lavoro" ha detto lo stesso Pradè ai microfoni di Sky Sport.



"Nell’operazione che ha portato Pereira al Benfica abbiamo riscattato Djuricic, sul quale crediamo molto, e abbiamo fatto due buone operazioni per il futuro con Verre e Simic. Con l’allenatore siamo al punto di partenza con un programma preciso" riporta gianlucadimarzio.com.



In chiusura di intervista, Pradè si sofferma anche nell'analizzare uno dei casi più spinosi in casa Samp, ossia la situazione legata a Lucas Torreira, dopo che le sparate del suo procuratore ad inizio mercato avevano creato un po' di nervosismo all'ambiente doriano: "Non c’è nessun malessere da parte del giocatore, metteremo tutto a posto" garantisce il direttore blucerchiato, che poi conclude con un'affermazione impegnativa riguardo al giovane uruguaiano: "Lui sarà la base di partenza per il nostro futuro".



