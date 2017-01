Robinsi allontana dalla. Il mercato blucerchiato per quanto riguarda il reparto avanzato sembra essersi indirizzato verso Victor Ibarbo, e la pista che conduce allo svedese del Palermo ormai si fa sempre più labile.Fino a poco tempo fa sembrava che il Doria e i rosanero avessero trovato l'intesa per il trasferimento del classe 1993, un'indiscrezione che però cozza con le parole del ds dei siciliani Salerno: "Non c'è" ha detto il dirigente a Sportitalia. "La Samp e il Palermo non hanno trovato un accordo concreto per il trasferimento del giocatore". Poche parole, ma che fanno il paio con le notizie che arrivano da Cagliari, dove danno quasi per fatto il traferimento di Ibarbo alla Samp. Per Quaison resta sempre in piedi l'opzione Juventus, e persiste anche l'interesse della Roma in caso non dovesse arrivare Defrel.