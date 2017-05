Giovane, promettente, talentuoso: tre caratteristiche che per la Sampdoria, in ottica calciomercato, sono fondamentali. Tre qualità, soprattutto, che gli uomini mercato doriani hanno individuato in Borna Sosa, terzino sinistro classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria.



La prima offerta da 4 milioni proveniente da Corte Lambruschini era stata rispedita al mittente dalla società croata, che crede molto nel giocatore. Oltretutto, il rinnovo di Sosa sino al 2022 metteva la Dinamo in una posizione di forza. Ecco perchè la Sampdoria, secondo Sky Sport, sarebbe pronta ad alzare la posta, mettendo sul piatto una cifra irrinunciabile per la squadra balcanica. Ferrero sarebbe pronto a sborsare 7 milioni di euro per il giocatore, ossia l'importo richiesto dalla Dinamo per Sosa. Il nuovo colpo di prospettiva per la Samp, insomma, si avvicina sempre più: starà a Giampaolo sgrossarlo e adattarlo alla Serie A, compito già svolto alla perfezione con i vari Linetty e Schick la scorsa estate.