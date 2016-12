Ha fatto parecchio discutere in casa Sampdoria l'esclusione dalla lista dei convocati di Matias Silvestre in occasione della partita con il Chievo. 'Troppo distratto', si è detto del centrale argentino, che però con l'Udinese è tornato ad occupare il suo ruolo al centro della difesa con ottimi risultati.



Una delle società accostate con più frequenza all'ex Milan e Inter era il Torino di Sinisa Mihajlovic, che lo aveva voluto proprio alla Sampdoria. In realtà, al momento il suo profilo non sarebbe il primo nome sul taccuino della dirigenza granata. Secondo Alfredo Pedullà Mihajlovic e i vertici del Toro non si sarebbero ancora confrontati, e i giocatori seguiti da Cairo sarebbero altri (ad esempio, Vida).



Silvestre, nel frattempo, è felice alla Sampdoria. Corte Lambruschini e l'entourage del giocatore vagliano il rinnovo, Silvestre vorrebbe un biennale mentre da parte della Samp sarebbe arrivata l'offerta per un contratto sino al 2018 con eventuale opzione. L'intesa non è ancora arrivata, ma si prevedono ulteriori incontri per arrivare il prima possibile alla fumata bianca.