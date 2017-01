Daniel Pavlovic è da poco tornato a vestire la maglia della Sampdoria, dopo aver smaltito un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo da gioco per qualche mese. Giampaolo gli ha dato fiducia in occasione della partita con l'Atalanta, ma il futuro del terzino potrebbe essere lontano da Genova.



Il Frosinone, che lo ha portato in Italia, sogna il suo ritorno ma nelle ultime ore secondo Sky Sport si sarebbe fatta largo anche un'altra possibilità per quanto riguarda il giocatore. La Samp e il Pescara starebbero infatti ragionando su un possibile scambio che porterebbe Pavlovic in Abruzzo, mentre il percorso inverso lo intraprenderebbe Cristiano Biraghi, terzino sinistro classe 1992 cresciuto nelle giovanili dell'Inter e dell'Atalanta. Si tratterebbe di un'operazione a costo zero, che consentirebbe ad entrambe le compagini di assicurarsi un'alternativa lungo l'out mancino, fermo restando che la Samp deve ancora sciogliere il nodo relativo al futuro di Dodò.



