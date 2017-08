Ezequiel Schelotto è giunto al capolinea della sua esperienza con lo Sporting Lisbona. L'ex esterno di Inter e Atalanta lascerà il Portogallo, dopo essere scaricato dal tecnico Jorge Jesus: "Matias andrà via, è una mia scelta" ha detto l'allenatore del club di Lisbona, e sulle sue tracce si sarebbero messe due società di Serie A: il Chievo e la Sampdoria.



Stando a gazzamercato.it il giocatore (sotto contratto sino al 2019) starebbe valutando tutte le opzioni a sua disposizione per il futuro: i primi contatti con il Chievo non sono andati a buon fine, e così anche i blucerchiati avrebbero effettuato un primo sondaggio per il laterale classe 1989. Schelotto può giocare da terzino destro, ma anche da esterno di centrocampo, e rappresenterebbe un jolly a disposizione di mister Giampaolo, che recentemente ha chiesto un rinforzo a destra (piace anche Laurini dell'Empoli). Per acquistare Schelotto secondo il portale de La Gazzetta dello Sport occorrerebbero circa 4 milioni di euro.