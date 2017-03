Un talento croato nel mirino: la Sampdoria, da sempre attenta al calciomercato per quanto riguarda i campionati dell'Est Europa, ha puntato i fari su Borna Sosa. Terzino sinistro dal buon fisico di proprietà della Dinamo Zagabria, Sosa è seguito dal club blucerchiato già da qualche tempo. Recentemente il calciatore, classe 1998, ha rinnovato il suo contratto con il club croato sino al 2022, e la trattiva pareva essersi complicata dopo la chiusura della Dinamo.



Ora però secondo Il Secolo XIX si sarebbe riaperto uno spiraglio, e da Corte Lambruschini starebbero valutando la situazione per decidere se affondare o meno il colpo. Sosa, pilastro della nazionale Under 17 prima e Under 19 ora, viene valutato circa un milione di euro.