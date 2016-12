C'è un nome che ciclicamente torna ad essere accostato in ottica calciomercato alla Sampdoria. Si tratta di Salih Uçan, centrocampista turco classe 1994. I più se lo ricorderanno per la sua parentesi alla Roma (una decina di presenze sotto la gestione Garcia, poche per essere riconfermato a 11 milioni di euro) ma già nello scorso gennaio il calciatore sembrava ad un passo dal vestire il blucerchiato.



Non se ne fece nulla, poichè nel contratto con i giallorossi era presente una clausola che impediva al giocatore di indossare un'altra maglia durante i due anni vissuti nella capitale. Uçan è così tornato al Fenerbahce, ma dopo soli tre mesi potrebbe lasciare il club di Istanbul. I media turchi parlano di tre squadre della Süper Lig interessate, ma anche di una società italiana.



Si tratterebbe proprio della Sampdoria, che potrebbe presentare al Fenerbahce una proposta basata sul prestito con diritto di riscatto. Uçan potrebbe rappresentare l'alternativa in un centrocampo che sembra destinato a veder partire Cigarini, richiesto da un paio di squadre in Serie A.