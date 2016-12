La Sampdoria a gennaio ha un obiettivo ben preciso: non vendere i suoi gioielli, e rinforzarsi nei reparti indicati da Giampaolo. In quest'ottica va letta la situazione legata a Luis Muriel. La paura di perdere l'attaccante colombiano è la principale preoccupazione dei tifosi blucerchiati in vista di gennaio. Anche perchè il pubblico doriano è rimasto scottato dai casi legati a Gabbiadini ed Eder.



Quest'anno però la volontà di Corte Lambruschini sembra essere quella di riconfermare tutti a gennaio, e poi lavorare sulle uscite in estate. Oltretutto, l'ultimo mese in leggera flessione da parte di Muriel fa anche il gioco della Samp, perchè al momento sembra difficile che una società possa presentarsi con i 28 milioni necessari per pagare la clausola rescissoria. E sembra altrettanto difficile che Ferrero possa accontentarsi di 15-20 milioni. In Italia c'era il Napoli, che ha preso Pavoletti, all'estero il Chelsea e il Valencia che hanno effettuato qualche sondaggio, ma sino ad ora non c'è stato alcun affondo deciso.



Anche in quest'ottica, la dirigenza blucerchiata starebbe pensando di blindare il giocatore: secondo Il Secolo XIX si sta diffondendo la voce di un possibile rinnovo del contratto di Muriel con la Samp. L'attuale accordo scade nel 2019, l'idea sarebbe anche quella di alzare l'importo della clausola, facendolo lievitare sino ai 35 milioni richiesti da Ferrero.