Il condottiero Matias Silvestre rialza subito la testa dopo la sconfitta: il passo falso della Sampdoria a Reggio Emilia contro il Sassuolo va immediatamente archiviato, per poter ripartire subito programmando la prossima partita e tornare così a vincere e a incantare. E' questo il senso del pensiero del centrale argentino, intervenuto a Samp TV per analizzare la sconfitta doriana.



"Abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nel secondo abbiamo concesso qualcosa, siamo molto dispiaciuti" ha detto Silvestre. "Però ora pensiamo a ripartire, alle ultime sei partite e a provare a fare più punti possibili. Abbiamo provato a ribaltarla, a pareggiarla come abbiamo sempre fatto, siamo una squadra che non molla mai, purtroppo oggi non ci siamo riusciti".



"Dobbiamo sicuramente migliorare tante cose, partire dall'ottimo primo tempo e pensare alle prossime gare che saranno importanti sino alla fine del campionato" continua l'ex Milan e Inter, come riporta Sampdorianews.net. "Parliamo comunque della seconda sconfitta nel girone di ritorno, stiamo facendo molto bene e attraversando un buon momento di forma, ci dispiace per la sconfitta di stasera, ma sicuramente dalla prossima in casa faremo del nostro meglio per tornare a vincere".