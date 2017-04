Uno dei grandi protagonisti di serata in Torino-Sampdoria è stato di sicuro il centrale doriano Matias Silvestre. Il difensore è stato praticamente perfetto per oltre 90 minuti, disinnescando tutti i pericoli che i granata cercavano di creare in fase offensiva.



Una crescita esponenziale, quella di Silvestre, merito anche del lavoro del mister, come riconosce lo stesso giocatore a Sky Sport: "Giampaolo mi ha insegnato tanto, avevamo già lavorato insieme a Catania, sono contento di lavorare con lui. Coppia con Skriniar? Lavoriamo tanto durante la settimana, oggi siamo stati perfetti. Lui ha preso fiducia, ora rischia anche palla al piede. Ora è un difensore completo. Per la gara di oggi forse c'è un po' di rammarico per qualche occasione non concretizzata. Belotti è molto forte, sia lui che Schick hanno un grande futuro" riporta Sampdorianews.net.



Concetto, quello relativo alla bravura di Belotti, ribadito poi ai microfoni di Rai Sport, con cui Silvestre ha analizzato anche la prestazione dei blucerchiati: "E' un grande attaccante, sapevamo di doverlo bloccare, ha un bel tiro, è veloce e siamo stati bravi a contrastarlo. E' stata una bella Samp - prosegue Silvestre - siamo soddisfatti ma c'è rammarico perché in qualche ripartenza potevamo vincere. E' un buon punto contro un'ottima squadra. Giampaolo? C'è molto del suo lavoro, del suo modo di interpretare il calcio, proviamo a fare quello che ci chiede, stasera ci siamo riusciti, abbiamo fatto una gara da protagonisti in un campo difficile".