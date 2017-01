Il perno della difesa della Sampdoria è Matias Silvestre. Tanto è vero che Giampaolo non ci rinuncia - quasi - mai. E' successo soltanto una volta, in occasione della partita con il Chievo, dopo aver visto il giocatore distratto dalle voci di mercato.



E a proposito di mercato, va segnalato che ora il giocatore e il suo entourage sono alla ricerca di un accordo con la Samp. Niente Torino, insomma, anche perchè Mihajlovic recentemente ha telefonato al ds blucerchiato Osti per ribadirgli lo scarso interesse granata nei confronti dell'argentino. Per parlare di rinnovo ieri a Genova è arrivato Fernando Cosentino, agente di Silvestre, che ha pranzato con il calciatore e ha assistito alla seduta di allenamento a fianco del direttore sportivo doriano.



Secondo Il Secolo XIX la Samp avrebbe proposto un contratto annuale, con opzione per il secondo anno, a cifre inferiori rispetto al milione e due che Silvestre percepisce attualmente. Le sensazioni che trapelano da Corte Lambruschini, comunque, restano buone.